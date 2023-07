Komst van Need for Speed Most Wanted remake per ongeluk onthuld?!

Simone Bailly heeft per ongeluk iets naar buiten gebracht wat nog niet op het internet had mogen komen. Volgens de stemactrice werkt EA namelijk aan een remake van Need for Speed: Most Wanted uit 2005.

Most Wanted kreeg ook nog een reboot in 2012. Bailly was in het origineel ook al te horen, maar niet in de game uit 2012. Het moge dus wel duidelijk zijn dat het dus gaat om een remake van de game uit 2005.

Bailly liet op Twitter weten dat er een remake voor Need for Speed: Most Wanted wordt gemaakt en dat deze in 2024 moet verschijnen. De Tweet is echter al verwijderd, maar gelukkig was er al een screenshot gemaakt.