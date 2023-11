IO Interactive hoopt meerdere James Bond-games te mogen maken

IO Interactive kondigde een aantal jaar geleden al aan dat ze met een James Bond-game aan de slag zijn gegaan. Inmiddels laat de ontwikkelaar weten er meerdere te kunnen maken.

Het was eigenlijk best een verrassing dat de ontwikkelaar achter de Hitman-games aan een game ging werken met de bekende Britse agent. Hoewel de combinatie erg logisch klinkt, was het eigenlijk nooit echt duidelijk wat er met de rechten van de games was gebeurd.

Hoewel IO Interactive een flinke tijd geleden al liet weten aan “Project 007” te werken, is er op dit moment nog weinig bekend van. We weten eigenlijk alleen dat de game niet gebaseerd is op een van de films. Toch laat de ontwikkelaar er geen gras op groeien en hoopt het niet bij één game te laten. Volgens Hakan Abrak, de baas van IO Interactive, hoopt hij dat gamers na verloop van tijd terug kunnen kijken op “meerdere James Bond-games van IO”.

Hierbij zou men dezelfde werkwijze willen hanteren als de World of Assassination collectie van de Hitman-games.