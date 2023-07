Insomniac werkt naast Spider-Man 2 en Wolverine aan nog één AAA-game

Insomniac Games timmert al enige tijd een aardig aan de weg, maar lijkt voorlopig niet even een stap terug te doen. Na Spider-Man 2 en Wolverine kunnen we nog een AAA-game van de studio verwachten.

Tijdens een seminar met de Full Sail University in 2022 liet regisseur Erin Eberhardt weten dat ze aan haar eerste AAA-game voor Insomniac werkt en dat ze er nog niet veel over kan zeggen, omdat deze nog niet is aangekondigd.

Eberhardt werkte in het verleden voor de eSports divisie van Blizzard, maar is inmiddels al vijf jaar werkzaam bij Sony, waarvan het laatste jaar bij Insomniac.

July 23, 2023