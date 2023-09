Hogwarts Legacy 2 mogelijk al in ontwikkeling

Een van de mogelijke Game of the Year van dit jaar krijgt mogelijk een vervolg. Het succes van Hogwarts Legacy is Warner Bros niet in de koude kleren gaan zitten en is zelfs van plan met een opvolger te komen.

Het klinkt natuurlijk niet heel gek, gezien het succes van de game. Er werden maar liefst 15 miljoen exemplaren van de game verkocht en dan moet de Nintendo Switch-versie nog verschijnen. Volgens insider MyTimeToShineHello wordt er al gewerkt aan een Hogwarts 2, ondanks dat er ook nog een aparte zwerkbal-game in ontwikkeling is.

Sources confirmed that a Hogwarts Legacy sequel is in the works pic.twitter.com/LQEKFmUpO9 — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) September 2, 2023

Het is dus nog niet bevestigd, maar vaak is het wel zo als ergens rook is er ook ergens vuur moet wezen. Neem het vooralsnog met een korrel zout, maar zodra we meer horen, laten we het weten!