Het lijkt erop dat we een Ghost spin-off Call of Duty krijgen

Er wordt weer veel gespeculeerd op het internet. Dit keer wordt er gesuggereerd dat Infinity Ward bezig is met een Call of Duty spin-off met daarin Ghost in de hoofdrol.

Ghost is een bekend personage uit de Modern Warfare serie en heeft inmiddels al een flinke schare fans weten te scoren. Volgens WhatIfGaming zou de schrijver aan een standalone verhaal rondom het bekende personage werken.

Het is niet bekend of dit als nieuwe game zal uitkomen of dat het de uitbreiding voor Call of Duty Modern Warfare 2 is waar veel over gesproken wordt. Zodra we meer horen, lees je het uiteraard op onze site!