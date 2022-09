Hands-on: System Shock – waar het allemaal begon

Het jaar is 1994 en de originele System Shock is net uitgekomen. Het was een revolutionaire titel dat als inspiratiebron werd gebruikt voor games als Bioshock, Dead Space en nog veel meer. Het kan zijn dat de jongeren onder ons System Shock niet kennen, maar Nightdive Studios brengt daar verandering aan met deze remake. Lees hier over mijn hands-on ervaring met deze klassieke shooter tijdens Gamescom 2022.



In System Shock speel jij als de “hacker”. Aan het begin van de game wordt jij opgepakt door de TriOptimum Corporation. Jij wordt meegenomen naar Edward Diego, een corrupte bestuurslid binnen TriOptimum. Hij biedt aan om alle aanklachten tegen jou te laten vallen én om jou een waardevolle cybernetic implantatie te geven. In ruil daarvoor wil Diego dat jij het ethisch besef van SHODAN (het AI op Citadel Station) verwijdert. Nadat jij dat hebt gedaan vervult Diego zijn belofte. Jouw operatie is succesvol en je wordt wakker op Citadel Station. Waar het spel daadwerkelijk begint.

Bekend, maar ook nieuw

Wat ik gelijk kan zeggen over deze remake is dat de sfeer perfect is. Je wordt meteen meegenomen in de wereld van System Shock. Citadel Station voelt aan als een schip waar men in heeft gewerkt, en je ziet hoe SHODAN het helemaal heeft vernietigd. Je begint zonder items, dus die moet je zoeken voordat je verder gaat. Er is inventory management, dus jij moet kiezen wat jij gaat meenemen of laten liggen. Je zal dit vast herkennen van games als Resident Evil. Daarmee durf ik wel te zeggen dat de gameplay overeenkomt met Resident Evil 7 en Village. Denk hierbij aan inventory management en combat. Je hebt verschillende wapens waar je gebruik van kan maken, maar zij vergen munitie of energie. Dus het is belangrijk om te kiezen op welk moment, welk wapen jij gaat gebruiken. Ondanks dat het gelijkenissen heeft met recente Resident Evil games, weet System Shock zich te onderscheiden.

Verkenning wordt aangemoedigd door ontwikkelaar Nightdive Studios. Er zijn verschillende audio- en text-logs te vinden op Citadel Station. Het onderscheidende element ligt hier. Deze logs geven niet alleen lore; maar ook belangrijke informatie om verder te komen in de game. Het voelt realistisch, wat helpt om jou dieper mee te nemen in de wereld. Al met al vind ik dat de remake erg fijn is om te spelen. Het verkennen en de combat voelden heel natuurlijk aan. De ontwikkelaars geven een hint van waar je naartoe moet gaan, maar laten niet zien hoe jij er moet komen. Dit moet je zelf uit zien te vinden; dat maakt de ervaring niet alleen uniek, maar ook realistisch. Nightdive Studios heeft het origineel goed omgebracht naar een modernere tijd. Daarom kan ik niet wachten om de hele game te kunnen spelen, omdat ik er zo graag mee verder wil gaan.

Een uniek plaatje

Wat System Shock ook interessant maakt zijn de graphics en artstyle. De artstyle lijkt op een geüpdate versie van Bioshock (in een cyberpunk jasje), maar het heeft ook lage texturen die bewust zijn geplaatst. Het is een unieke artstyle die je moet zien om het te kunnen waarderen.

Er is een demo beschikbaar op Steam, maar het is anders dan de demo die ik op Gamescom heb gespeeld. Er zijn bepaalde dingen veranderd die niet zo goed zijn in de demo. Een voorbeeld hiervan is het inventory systeem, maar ook dingen als quality of life verbeteringen. Er is nog geen releasedatum bekend voor System Shock, maar mij werd verteld dat de kans groot is dat het uitkomt aan het begin van 2023. Voor het geval dat jij de trailer niet hebt gezien, kan jij hem hier kijken!