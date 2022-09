Hands-on: Spongebob Squarepants – The Cosmic Shake

Tijdens Gamescom mocht ik kort aan de slag met Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake. Wil je weten hoe het was? Lees dan snel verder!

Alleen voor 18+

De bovenstaande kop is natuurlijk helemaal niet waar, maar op de beursvloer leek het er eerst wel op. Ik kreeg eerst geen toegang om de game te spelen. Voor alle games van THQ Nordiq was namelijk een 18+ bandje vereist, dus ook voor Spongebob. Achteraf kan ik er wel om lachen.

Na wat vertraging kon ik dus, met een 18+ bandje, naar binnen om de game te spelen. Spongebob Squarepants: THe Cosmic Shake begint met wat humoristische cutscenes, waarna je in de eerste wereld wordt gedropt. Vanaf dan is het een ‘zoek het maar uit’ game. Je kunt gaan en staan waar je maar wilt (in het betreffende gebied). Gelukkig word je niet helemaal aan je lot overgelaten. Er is een verhaallijn die je via hoofdmissies kunt vrijspelen. Er waren in demo echter al genoeg zijmissies te vinden om langer van het gebied te genieten.

Missies bestonden uit het verslaan van vijanden, het vinden van zeepbellen en het verzamelen van cactussap. Dat was namelijk de hoofdopdracht van meneer Krabs. In het begin was het even zoeken naar de weg, maar de hoofdmissie wordt goed aangegeven met borden of pijlen. In de demo bleef het daarbij en werd je niet nog meer geholpen. Helaas duurde de demo maar 15 minuten, dus heel veel verder ben ik niet gekomen.

Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake verschijnt op 31 december van dit jaar!