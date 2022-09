Hands-on: Schim

Schim is een unieke game van Extra Nice, een Nederlandse indie studio. Daarin ben je namelijk iemands schaduw, alleen is het jouw taak om op zoek te gaan naar de persoon die zijn schaduw is verloren.

Als schaduw zijnde moet je ervoor zorgen dat je niet in het licht terecht komt. Het klinkt eenvoudig, maar tijdens de sessie die we behind-closed-door te spelen kregen, bleek het toch een stuk uitdagender. Je zult niet alleen op patronen van voorbij lopende personages moeten leggen, maar ook sommige objecten moeten zien te vinden. Deze objecten zullen weer voorzien worden van hun eigen schaduw en de kans om je weg weer te vervolgen.

Ook moet je dus steeds tussen schaduwen door springen. Als je dat in eerste instantie niet redt, krijg je nog de kans om het te corrigeren, maar daarna zal je weer terug worden gezet naar het begin van het level. Het is met vlagen een leuke uitdaging om het voor elkaar te krijgen en het geeft echt voldoening om erachter te komen hoe het precies moet.

Het concept ziet er erg interessant uit en daarnaast zorgen de unieke art style en de muziek voor een geweldige vibe. De levels zijn overigens geïnspireerd op Nederlandse steden als Utrecht, Amsterdam en Leeuwarden en is dus voor ons een feest der herkenning. De muziek is niet overdreven aanwezig en moedigen juist aan om het even wat rustiger aan te doen en juist alles nog beter in je op te laten nemen.

Daarnaast is er ontzettend veel gelet op detail, zoals dat er een interactie knop is, waarmee bepaalde triggers worden geactiveerd. Ik wil hier niet verder op in gaan, want het is iets wat je eigenlijk zelf zou moeten ervaren. Ik kan alleen vertellen dat het me af en toe een glimlach op mijn gezicht toverde.

Nog veel ideeën

Terwijl we om de beurt de demo aan het spelen waren, kregen we ook de kans om met Ewoud van de Werf te praten. Hij vertelde ons dat ze de game pas eind volgend jaar willen uitbrengen. Ze mikken op dit moment op een game van een uur of 4 tot 6 en hebben meer dan 80 levels in concept, waarvan er 30 de uiteindelijke game zullen halen. Ook bekijken ze nog diverse opties voor de besturing. Zo gaat het draaien van de camera met de schouderknoppen, maar overweegt men ook nog de mogelijkheid om de knoppen aan te kunnen laten passen. Al zit er op de rechter joystick nog een andere feature, waarmee ze al iets doen, maar nog niet helemaal uitgewerkt hebben.

Tijdens ons gesprek kregen we dus niet alleen te horen wat er nog allemaal aan komt, maar gaven we ook onze ideeën door voor deze game en al snel hadden we het over vervolgen. Laten we hopen dat onze ideeën vervolgen er vooral zullen komen. Schim heeft het echt in zich om een van de meest relaxte games te worden die je gewoon op een leuke manier een uitdaging zal bieden!