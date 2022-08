Hands-on: Metal – Hellsinger

Metal: Hellsinger geeft een fantastische eigen draai aan het rhythm game genre. Wij mochten er mee aan de slag tijdens Gamescom.

Shooter meets metal muziek

Als muzikant en gamer klinken ritme games natuurlijk als muziek in mijn oren. Metal: Hellsinger maakt mijn verwachtingen daarin helemaal waar. De game voelt aan als een echte shooter, alleen gaan vijanden sneller en gemakkelijker dood door op de beat van de muziek te slaan of te schieten.

Bij de start van de hands-on kon ik eventueel een tutorial overslaan, wat normaal gesproken een erg fijne optie had geweest. Echter wilde ik juist bij deze game wel even de basisbesturing leren. Helemaal, omdat bepaalde knoppencombinaties konden zorgen voor speciale combo’s. Het gaf me in ieder geval een fijn gevoel toen ik in het eerste level begon. Op het gebied van ritme zat het sowieso wel goed, maar door de korte tutorial vloog ik bijna door het level heen. Ritmisch een vijand neerslaan is in het begin echt even wennen. Helemaal als je geen muzikale achtergrond hebt. Toch maakt het de game niet minder toegankelijk in vergelijking met bijvoorbeeld Cadende of Hyrule.

Het grote verschil zit hem in het beloonsysteem. Een slag of schot in het juiste ritme zorgt voor een multiplier effect. Misslagen worden echter niet afgestraft. Je kunt nog steeds een vijand doden, ook als je niet met de muziek meedoet. Het wordt alleen wel allemaal een stukje lastiger en vijanden gaan veel moeilijker dood.

Tot slot wil ik nog even mijn grote waardering uitspreken voor de soundtrack van Metal: Hellsinger. De muziek in de demo klonk echt top. Er was een goede balans in muziekvolume en de normale geluidseffecten tijdens de gevechten. Er hebben veel bekende metalartiesten meegewerkt aan de game en tijdens Gamescom traden zij zelfs op. Wat zou het gaaf zijn als er een tour zou komen! Agh, eerst maar eens aan de slag met de game. We hoeven niet lang meer te wachten, want vanaf 15 september kunnen we los op de nieuwe generatie consoles en PC.