Hands-on: Call of Duty Modern Warfare 2 beta

Infinity Ward weet toch elke keer weer de lat iets hoger te leggen bij Call of Duty. Zo was men revolutionair bij Call of Duty 4: Modern Warfare en wist men ons weer geboeid te krijgen bij diens reboot in 2019. Weet men dat ook bij de opvolger daarvan te doen?!

Van B-hop naar dolphine dive

Laten we maar eerst beginnen met de belangrijkste verandering in Call of Duty Modern Warfare 2. Na jaren lang slide cancelen, heeft ontwikkelaar Infinity Ward toch besloten om dit eruit te halen. Het is dus niet meer mogelijk om net iets sneller te zijn met de bekende techniek. Je kunt nog wel sliden, maar dit valt dus niet meer tussentijds te stoppen. Het klinkt misschien niet als een hele grote verandering, maar dat is het wel!

Echter komt de ontwikkelaar met een ouderwetse truck uit de doos, namelijk: de “dolphin dive”. Als je namelijk sprint en dan de slideknop gebruikt, zal je op je buik springen. Hierdoor maak je het je tegenstander een stuk moeilijker om je te raken, maar ik moet zeggen dat het ook wel weer even wat oefening vergt om het als tegenaanval in te kunnen zetten. Ik kan me heel eerlijk gezegd ook niet herinneren dat ik dit in het verleden veel gebruikt heb, maar wellicht dat dit wel een techniek kan worden die toch wel heel bruikbaar kan zijn.

Ook is het nu mogelijk om aan bepaalde objecten te hangen om hoger gelegen gebieden te bereiken of juist dekking achter te zoeken en zelfs de vijand met je handwapen te beschieten! Het is iets heel nieuws en nog wel even zoeken welke plekken er wel en niet bereikt kunnen worden, maar heeft zeker veel potentie! Ik heb het in ieder geval al een paar keer met veel succes mogen gebruiken en ben stiekem ook wel erg benieuwd hoe dat op de grotere maps/ Warzone 2.0 tot zijn recht gaat komen.

Typisch Call of Duty

Call of Duty Modern Warfare 2 is dus een opvolger van de reboot uit 2019 en dus geen remake van de game die we in 2009 kregen voorgeschoteld. Ik blijf het nog even zeggen, want soms lijkt er nog verwarring over te zijn. De game oogt wel een stuk gedetailleerde en mooier dan de reboot van Modern Warfare uit 2019 en bovendien krijgen consolespelers ook een FOV (Field of View) slider en dat is echt een wereld van verschil!

Ik speelde tot deze beta eigenlijk alle shooters alleen nog op mijn laptop en vond de game in eerste instantie behoorlijk log en traag aanvoelen. Het duurde even (een paar potjes langer dan eigenlijk nodig was) voor ik in de gaten had waar het nou eigenlijk aan lag. Call of Duty heeft de FOV standaard op 80 staan, maar bij 120 merkte ik meteen dat de game veel sneller aanvoelde. Ik weet dat het optisch bedrog is, maar het voelt wel echt enorm anders aan. Je ziet zo veel meer om je heen, dus wat dat betreft hoop ik voor iedereen met een console dat Warzone 2.0 dan eindelijk het goede voorbeeld volgt.

Nieuwe modi

Een nieuwe Call of Duty betekent vaak ook wel nieuwe modi. Zo bracht Modern Warfare (2019) de Ground War modus en de bekende Gunfight modus en dit jaar is er de mogelijkheid om diverse modi in third person view te spelen.

Je kunt deze modi helemaal met de camera achter je personage spelen, maar je kunt ook gewoon nog gevechten aan gaan met de camera achter je wapen (first person view). Het concept is niet revolutionair, maar ik vond het toch wel heel gaaf om nog beter te kunnen zien wat er nou eigenlijk allemaal om je heen gebeurt. Bovendien kun je nu die camper die om het hoekje verstopt zit nog wel spotten voor die je onder vuur neemt!

De andere modi zijn niet echt heel revolutionair. Zo heb je Rescue Prisoner waarin twee teams twee gevangenen moeten zien te bevrijden of juist proberen te voorkomen. De gevangenen moeten niet alleen uit hun benarde situatie bevrijdt worden, maar ook daadwerkelijk naar een extractiepunt worden geleid. Hier is dus wel degelijk goede samenwerking vereist! Al blijft het toch moeilijk om lobby’s te vinden waar teamgenoten daadwerkelijk met je communiceren..

Tot slot is er ook nog Knockout wat een supersnelle modus is en je eigenlijk zo snel mogelijk je vijand moet zien om te brengen of een bepaald punt in de map onder controle houden tot er een zak geleverd wordt. Deze zak dient in het bezit van het team te blijven om het potje te kunnen winnen. Elke speler heeft één leven, maar kan neergeschoten teamgenoten wel weer reviven. Ik moet zeggen dat deze modus me nog best verraste doordat het nog sneller aanvoelde dan de standaard en het toch best een zenuwslopend kat-en-muis spelletje kan worden!

Gunsmith 2.0

Ook de Gunsmith is voorzien van een behoorlijke verbouwing. Behalve dat het er visueel nog moderner uitziet, kunnen spelers hun loadouts sneller ontgrendelen. Als je namelijk een bepaalde attachment voor je wapen ontgrendelt, telt dat voor elke wapen onder diezelfde classe. Het is dus niet meer nodig om uren te moeten grinden aan verschillende wapens uit dezelfde classe! Ik ben heel benieuwd hoe de ontwikkelaar dat wil gaan aanpakken zodra er nieuwe wapens aan de game worden geïntroduceerd!

Ook kun je wederom perks, killstreaks, field upgrades en gadgets/ granaten kiezen die je speelstijl kunnen versterken. Om eerlijk te zijn, heb ik daar vanwege de korte tijd dat ik had niet veel naar gekeken, maar het ziet er allemaal wel goed uit. Bovendien kun je dus ook extra perks vrijspelen die je geselecteerd hebt.

Tussentijdse conclusie

Call of Duty Modern Warfare 2 is misschien niet een hele grote revolutie, maar doet eigenlijk ook niks verkeerds. De nieuwe modi geven de game toch weer net dat extraatje waar vele op zitten te wachten. Mocht je de game gaan halen, raad ik ze ook zeker aan om eens te testen! Vooral de third person view modi waren een heel erg aangename verrassing. Ik kijk in ieder geval tevreden uit naar de release op 28 oktober en ben heel benieuwd hoe Warzone 2.0 dit verder gaat complementeren!