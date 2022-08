GTA 6 krijgt single-player DLC

Er gaan geruchten rond dat GTA 6 single-player DLC zal krijgen. Deze geruchten worden verspreid door insider Tez2.



Het is geen geheim dat GTA V helemaal geen single-player DLC heeft. Wat velen niet weten is dat het wel in de planning stond; maar dankzij het succes van GTA Online is dat idee geschrapt.

Insider Tez2 brengt daarom interessant nieuws op dat gebied. Hij zegt dat Rockstar wel single-player DLC plant voor het geanticipeerd vervolg in hun populaire reeks. Wij hebben al eerder informatie gehoord over de game, maar neem de geruchten met een korrel zout.

Volgens de insider zal de single-player DLC voor GTA 6 nieuwe steden en gebieden introduceren. Deze gebieden zullen daarbij ook nieuwe missies en content bieden. De nieuwe gebieden in de single-player DLC kunnen ook zorgen voor nieuwe content voor GTA Online. Momenteel is niks officieel over GTA 6, naast het feit dat Rockstar er mee bezig is. Daarom adviseer ik om geen al te hoge verwachtingen te hebben voor de DLC tot het wordt aangekondigd.