Gloednieuwe trailer van The Callisto Protocol brengt heel wat mysterie

Het duurt niet lang meer totdat The Callisto Protocol uitkomt. Hiervoor is een nieuwe trailer uitgebracht.



In “The Truth of Black Iron” trailer krijgen wij meer te zien van The Callisto Protocol’s verhaal. We krijgen iets meer duidelijkheid over wat wij precies gaan doen; maar daar blijft het bij.

De trailer is heel mysterieus, omdat je juist moet onderzoeken wat er is gebeurd in Black Iron Prison. De trailer heeft ons mogen verrassen met Karen Fukuhara (bekend van The Boys). Het is niet zeker wat haar rol is, maar er zal wel een vorm van interactie zijn.

Bekijk hier de nieuwe trailer van The Callisto Protocol!