Geoff Keighley denkt niet dat “zijn” Summer Game Fest de reden is voor ondergang E3

De E3 heeft het volgens Geoff Keighley al jaren moeilijk en dan heeft vooral te maken dat het event niet met zijn tijd mee is gegaan.

Geoff Keighley groeide namelijk ook op met “de grootste gamesshow van de wereld” en kwam daar vanaf de eerste editie in 1995. De laatste jaren worstelde de E3 niet alleen met de coronavirus, maar ook de organisatie wilde graag veranderen. Men dacht dit te veranderen door een medeorganisator aan te nemen, in de vorm van Reedpop, maar helaas wist ook dit bedrijf de industrie niet te overtuigen.

Volgens Geoff Keighley heeft dit dus niks te maken met de opkomst van de Summer Game Fest. Het was eigenlijk zelfs de bedoeling om de Summer Game Fest voor de E3 te houden, waardoor de uitgevers en ontwikkelaar hun games tijdens de SGF kunnen tonen en de pers/ consument de games konden laten zien/ spelen in de Los Angeles Convention Center.

Keighley meldt dat hij zag dat de “wielen van de wagen” zag vallen bij de E3 en dat was de reden om Summer Game Fest op te starten.

Here's 15-year old me at the first-ever E3 in 1995.

E3 meant so much to me and to so many of you too.

Four years ago, I realized that E3 wasn't evolving as it needed to compete in a global, digital world. So we started building what’s next. See at @summergamefest June 8. pic.twitter.com/wSZqpz3wjY

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 30, 2023