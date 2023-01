Geen nieuwe Uncharted game meer en The Last of Us: Part 3 ook niet zeker

Naughty Dog scoort tegenwoordig niet alleen goed bij de gamers, maar ook op tv weet the Last of Us een hoop mensen achter het scherm te kluisteren. Toch lijkt de ontwikkelaar geen druk te voelen om een The Last of Us Part 3 te maken.

Daarnaast heeft Neil Druckmann laten weten dat zij geen nieuwe Uncharted meer zullen maken. De studio geniet van Sony de vrijheid om zelf te beslissen over de franchises die ze maken.

Druckmann zegt het volgende over The Last of Us Part 3 en de Uncharted franchise:

“Ik weet dat veel mensen zich afvragen of The Last of Us: Part 3 er ooit gaat komen. Ik kan zeggen dat we erg bevoorrecht zijn met Sony als uitgever – ze betalen voor onze games, ondersteunen ons en zijn onze eigenaar.”

“Ze hebben ons constant ondersteund bij het volgen van onze passies. Mensen denken vaak dat we een vervolg moeten maken omdat iets succesvol is, maar dat is niet het geval. Uncharted was gigantisch succesvol – Uncharted 4 was een van onze bestverkochte games – en we hebben een einde aan dat verhaal kunnen breien. We zijn er klaar mee, we zijn verdergegaan.”

“Ook bij The Last of Us is het aan ons of we door willen gaan of niet. We bekijken dat op dezelfde manier als bij The Last of Us: Part 2. Als we een meeslepend verhaal kunnen bedenken dat een universele boodschap over liefde heeft – net als bij de eerste twee games – dan vertellen we dat verhaal. Als we niets kunnen bedenken, zien we Part 2 als een erg sterk einde, en dat was het.”

In het verleden liet Druckmann wel doorschemeren meer verhaal voor The Last of Us is te vertellen, maar een Part 3 is vooralsnog niet aangekondigd. De studio werkt daarentegen wel aan een standalone multiplayer game, dus er is vooralsnog hoop dat Naughty Dog nog ooit een deel drie gaat maken.