Firewall Ultra komt naar de PlayStation VR 2

Onder de noemer beter laat dan ooit. Er komt een opvolger van Firewall Zero Hour met de subtitel Ultra. Ondergetekende werd zelfs verrast door diens verschijning tijdens een commercial van de PlayStation VR 2.

Om heel eerlijk te zijn dacht ik even dat Sony een update voor Firewall Zero Hour toonde tijdens de commercial, maar de game had ook een hele andere titel. Wat blijkt Firewall Ultra is al op 7 september aangekondigd. Dit is me echt helemaal ontgaan, sterker nog: ik was nog een beetje teleurgesteld dat een opvolger nog niet was aangekondigd.

Ik ben dus nu zo blij als een kind, want Firewall Ultra is een compleet nieuwe game dat zich vijf jaar na de gebeurtenissen van Zero Hour plaatsvindt. Volgens ontwikkelaar First Contact Entertainment is Firewall Ultra een evolutie van de serie en zal gebruik maken van dezelfde omgevingen en personages, maar zijn die wel weer helemaal opnieuw opgebouwd en verbeterd.

De game gaat ook gebruik maken van de functies van de PlayStation VR 2, zoals eye-tracking. Daardoor zal je het wisselen van wapens nog intuïtiever aanvoelen. Hieronder is de eerste trailer van de game!