Firewall-ontwikkelaar stopt ermee

First Contact Entertainment heeft laten weten de deuren te zullen sluiten. Volgens de ontwikkelaar, die bekend is van de Firewall-games, is er gewoonweg te weinig steun voor VR-games.

De ontwikkelaar kwam een paar jaar geleden met Firewall: Zero Hour naar onder andere de PlayStation VR en bracht vorig jaar diens opvolger. Tussendoor kwam men ook nog met Solaris Offworld Combat, maar helaas was het niet voldoende om een bestaan te blijven houden. De studio kon gewoonweg niet geld blijven pompen in dit genre en voelde zich daarbij niet gesteund door de industrie.

Persoonlijk vind ik het wel erg jammer dat de ontwikkelaar ermee stopt. Ik heb me prima vermaakt met het eerste deel van Firewall, maar merk wel dat ik gewoonweg niet vaak de tijd/ zin heb om de VR-bril aan te sluiten om even een uurtje te gamen. We hopen uiteraard dat alle medewerkers elders snel een onderkomen vinden!