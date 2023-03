FIFA wil vanaf volgend jaar al met een eigen footie komen

Voetbalorganisator FIFA heeft grootse plannen met hun voetbalgames. Nu EA heeft besloten om niet meer met hen in zee te gaan, wil men met een geduchte concurrent op de proppen komen.

FIFA president Gianni Infantino meldt dat het bedrijf er geen gras over laat groeien en zou al hebben laten weten dat er al “snel” informatie over de nieuwe FIFA-game zal worden gedeeld.

EA maakte vorig jaar al bekend te zullen stoppen met de FIFA-licentie. Volgens de uitgever vroeg de FIFA maar liefst 1 miljard dollar om hun licentie na het WK van 2022 te verlengen. Bovendien zat EA daarnaast nog vast aan allerlei beperkingen om nieuwe inkomstenbronnen te genereren, zoals een verbod op de verkoop van NFT’s en andere digitale goederen.

De voetbalorganisator wil dus vanaf 2024 met een FIFA 25 komen en is van plan hier de “grootste E-Sport game” van te maken. Wie deze game zal ontwikkelen, is nog niet bekend, maar wordt hopelijk wel snel bekend!

Infantino says FIFA will go head-to-head with EA Sports by launching rival video game (EA Sports refused cash demands to keep FIFA's name)

"The new FIFA game – the FIFA 25, 26, 27 and so on – will always be the best egame for any girl or boy, we will have news on this very soon."

— Martyn Ziegler (@martynziegler) March 16, 2023