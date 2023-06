ESA geeft hoop op E3 2024 niet op

Nadat de Los Angeles Tourism Board of Commissioners de E3 niet meer vernoemde in de lijst voor toeristische gebeurtenissen, heeft de organisatie achter de E3 laten weten dat er nog hoop is voor de E3.

Het bedrijf liet eerder dit weten dat wat hun betreft er geen E3 meer zal zijn. Toch heeft de ESA laten weten dat het lot van de ooit zo befaamde beurs nog niet helemaal bezegeld is.

ESA rep tells me that E3 2024’s fate is TBD. (City of LA had listed it as cancelled)

ESA: “ESA is currently in conversation with ESA members and other stakeholders about E3 2024 (and beyond), and no final decisions about the events have been made at this time.” https://t.co/SmGouJi1Bl

— Stephen Totilo (@stephentotilo) June 22, 2023