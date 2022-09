Eerste trailer HBO serie The Last of Us

HBO heeft de eerste trailer van The Last of Us tv serie vrijgegeven. Daarin krijgen we een aantal momenten te zien die veel gamers zullen herkennen.

Zo zien we niet alleen beelden uit de eerste game, maar ook lijkt de DLC Left Behind meegenomen te zijn in de verfilming. In de serie zien we naast Pedro Pascal als Joel en Bella Ramsey als Ellie ook Nick Offerman als Bill, Merle Dandridge als Marlene en Gabriel Luma als Tommy.

Begin volgend jaar verschijnt de door Craig Mazin geregisseerde serie van The Last of Us. Daar verscheen deze maand nog een remake van die heel goed scoorde in onze review.