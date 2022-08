EA is weer geïnteresseerd in single player games

Het lijkt er op dat EA weer interesse begint te tonen in single player games, volgens VGC. De gigantische publisher staat tegenwoordig bekend om haar multiplayer games; maar vergis je niet. Zij hebben een sterk portfolio op het gebied van single player games.



Het begint er op te lijken dat EA een andere kant wil laten zien. De publisher was afgelopen jaren veel in het nieuws op het gebied van lootboxes. Multiplayer en live service games waren het enige waar zij geïnteresseerd in waren. Zij hebben zelfs gezegd dat het single player-model voorbij is. Dit was te merken in de vorige console generatie, maar wat heeft hun gedachte veranderd?

Andrew Wilson, CEO van EA, heeft laten weten dat hij single player games erg belangrijk vindt. Een compleet andere statement dan wat wat EA 12 jaar geleden heeft gegeven!

“And as we think about single-player games, we think it’s a really, really important part of the overall portfolio that we deliver in the fulfilment of those core motivations.

“And the way we plan for it over time is really just looking at our community, and looking at how they’re spending their time, and looking at where motivations may or may not be fulfilled. And we’ll look to supplement that with the addition of new online games, new multiplayer games, and new single-player games.”, aldus Andrew Wilson.

Het is bijzonder om zo’n grote verandering te zien in de mentaliteit van EA. Persoonlijk denk ik dat Respawn Entertainment te danken is hiervoor. Zij hebben niet alleen Jedi Fallen Order ontwikkeld, maar ook Titanfall 2. Beide ervaringen worden geprezen door gamers; Jedi Fallen Order was met name een gigantisch (financieel) succes voor Respawn en EA. Nu zien wij dat EA meer focus legt op single player games, met nieuwe titels in de Dragon Age en Mass Effect-reeks, Jedi Survivor en de opkomende Black Panther game.