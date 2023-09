E3 vindt zeer waarschijnlijk pas weer in 2025 plaats

De ESA en Reedpop hebben hun wegen gescheiden en het lijkt erop dat we ook volgend jaar geen E3 zullen krijgen, maar dat het pas in 2025 weer moet gebeuren. Althans als we GamesIndustry.biz moeten geloven.

De ESA (organisator van de E3) en Reedpop bundelden vorig jaar hun krachten om dit jaar met een nieuwe versie van de E3 te komen. Helaas leek dit niet goed uit de verve te komen en werd het evenement wederom geannuleerd. Inmiddels zijn ze er ook al uit dat de samenwerking niet zo vruchtbaar is als men had gehoopt. Het leek in eerste instantie geen verkeerde keuze van de ESA, aangezien Reedpop ook evenementen als New York Comic-Con en PAX East organiseert.

Aan GamesIndustry.biz heeft de ESA laten weten dat ze voor volgend jaar geen locatie hebben en dat ze voor 2025 een soort reboot willen organiseren. Ze zijn dus druk bezig om de ooit grootste gamebeurs van de wereld weer terug te brengen.

Het is overigens nog niet helemaal uitgesloten dat de E3 van volgend jaar geschrapt wordt. Het kan natuurlijk ook weer een digitale versie zijn. Of dat ze zulke grote plannen hebben met de vernieuwing dat men besluit om het op een andere locatie plaats te zullen laten vinden.

De E3 vond jaarlijks plaats in juni en werd altijd in de Los Angeles Convention Center gehouden. Sinds de laatste jaren gingen er al steeds meer uitgevers andere evenementen houden of waren gewoonweg niet aanwezig in Los Angeles. Of de E3 ooit nog terugkomt, is wat dat betreft nog steeds het grootste vraagteken.