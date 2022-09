E3 vindt volgend jaar weer in juni plaats

De E3 was al een tijdje niet meer zoals we hem kenden, maar zal in 2023 weer in alle glorie te zien en te volgen zijn. Sterker nog: er zijn zelfs twee dagen waarop er consumenten worden binnengelaten.

In juli werd al bekend daat ReedPop zou meehelpen met de organisatie van wellicht de grootste gamebeurs van het jaar. Deze partij weet wel hoe er een event opgezet moet worden, want het werkte onder andere aan New York Comic Con, Pax East en Star Wars Celebration.

Volgend jaar zullen ze dat dus ook voor de E3 gaan doen. Deze zal op 13 en 14 juni alleen toegankelijk zijn voor geregistreerde media en dergelijke. Op 15 juni zullen er ook consumenten toegang krijgen, al dan niet in een apart gedeelte van de Convention Center. En vervolgens zullen op 16 juni kunnen alleen de fans (consumenten) de beursvloer op. Apart detail is wel dat ook de “zakelijke dagen” in een ander gedeelte wordt gehouden als het gedeelte waar de consument mag komen. Wat dat betreft lijkt het enigszins weg te hebben van de Gamescom waar de pers “behind-closed-doors” terecht kunnen.

Overigens staan er nog wel allerlei evenementen gepland naast de E3. De organisatie daarvan probeert wel zo veel mogelijk partner te worden met deze events. Daarvoor wil men niet eens geld zien en zelfs als ze geen partner worden, wil de E3 de bedrijven en hun games steunen.