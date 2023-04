E3 2023 officieel geanulleerd

De organisatie van E3 2023 heeft laten weten de show te annuleren. Keedpop heeft gereageerd op het afzeggen van de E3.

Er was al veel commotie rondom de E3, aangezien er steeds meer uitgevers lieten weten niet (fysiek) aanwezig te zullen zijn. Het begon al met de grote platformhouders (Sony, Nintendo en Microsoft), maar later volgde ook Ubisoft, SEGA en Tencent. Eerder deze week liet journalist Andy Robinson nog weten het niet gek te vinden als de beurs zou worden geannuleerd en dat is helaas ook gebeurd.

Kyle Marsden-Kish, de vicepresident gaming van ReedPop laat in een reactie weten:

“Dit was een moeilijke beslissing vanwege alle moeite wij en onze partners in het tot stand brengen van het evenement hebben gestoken, maar we moesten doen wat juist was voor de industrie en E3.”

Ondanks dat ze hebben besloten de E3 van dit jaar niet door te laten gaan willen de ESA en Keedpop wel aan toekomstige evenementen samen werken. Het is dus nog niet het einde van de E3.

De E3 was voorheen de “grootste” gamebeurs op de wereld. Het was wel een beurs dat alleen door retail en pers bezocht kon worden. Hoewel de Gamescom fysiek en qua bezoekers de grootste is, bracht de E3 altijd de grootste scoops. We zijn benieuwd of er ooit nog een volwaardige E3 zal komen, gezien de show al jaren niet meer is zoals het ooit was.