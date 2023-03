E3 2023 mogelijk helemaal geannuleerd?!

Na afzeggingen van Sony, Microsoft en Nintendo hebben ook Ubisoft, SEGA en Tencent laten weten niet van de partij te zijn. Echter blijft het daar niet bij en lijkt erop dat we ook dit jaar zonder E3 moeten doen.

Volgens journalist Andy Robinson zijn er weinig positieve geluiden vanuit de industrie over de E3 die dit jaar door Reedpop wordt georganiseerd. Hij denkt zelfs dat het deze week nog geannuleerd kan worden.

It's often tough to separate the facts from the conjecture on E3, but unsurprisingly I'm really not hearing good things. Would not be surprised at all if it's called off this week – but I hope it isn't. I feel so sorry for those behind it who did everything asked of them

— Andy Robinson (@AndyPlaytonic) March 28, 2023