DICE onthult Battlefield 2042 plannen voor 2023

EA en DICE hebben vandaag een nieuw blogbericht omtrent Battlefield 2042 gepubliceerd. Hierin vertellen ze voor het eerst welke content spelers mogen verwachten in 2023.

De zogeheten Battlefield Briefing biedt een overzicht van de updates die tijdens Season 3 beschikbaar komen, waaronder langverwachte toevoeging van klassen en vernieuwingen aan de maps Manifest en Breakaway. Daarnaast bevat het blogbericht details over de content van Season 4 en de bevestiging dat ook Season 5 in 2023 wordt uitgebracht. Season 4 en 5 bevatten beide een nieuwe Specialist, map, Battle Pass en nog veel meer. Het team geeft een tipje van de sluier door in het blogbericht te melden dat de map van Season 5 voor het laatst in actie kwam tijdens het Battlefield 4-tijdperk.

Ter herinnering: gedurende de maand december kunnen nieuwe spelers Season 3 en de rest van Battlefield 2042 tijdelijk gratis uitproberen. Spelers kunnen vanaf vandaag op Xbox en pc via Steam de vele seizoenen aan verbeteringen en content gratis ervaren. PlayStation-spelers krijgen later in de maand gratis toegang tot de game. Meer informatie is te vinden op de officiële website van EA. De belangrijkste data zijn:

• Xbox: Download en speel gratis van 1 december 21:01 uur tot 5 december 08:59 uur

• Steam: Download en speel gratis van 1 december 19:00 uur tot 5 december 19:00 uur.

• PlayStation: Download en speel gratis van 16 december 17:00 uur tot 23 december 17:00 uur.