Deze acteurs vertolken de rollen van Sam en Henry in the Last of Us

HBO heeft laten weten welke acteurs de rollen van Sam en Henry van the Last of Us zullen vertolken.

Lamar Johnson en Keivonn Woodard zijn degene die de rollen van respectievelijk Henry en Sam op zich zullen nemen. Het achtergrondverhaal van deze personages zijn voor de serie iets aangepast. Zo zijn ze niet in Pittsburg, maar in Kansas City, waar ze zich verstoppen voor een “revolutionaire beweging” die wraak wil. Ook zal Sam mogelijk, net als de acteur, doof zijn al is dat nog niet officieel bevestigd.

The Last of Us serie wordt door HBO in samenwerking met Naughty Dog’s Neil Druckmann gemaakt. De serie wordt geregisseerd door Craig Mazin en zal in de eerste helft van 2023 te zien zijn.