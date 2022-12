Death Stranding 2, Judas, Diablo 4 en meer tijdens Game Awards

Vannacht werd de Game Awards gehouden. Mocht je het, net als ondergetekende, niet live hebben kunnen volgen dan kun je hier alle onthullingen even teruglezen/ bekijken.

Death Stranding 2 was misschien wel de grootse verrassing van de Game Awards. Hideo Kojima werkt met zijn studio aan een opvolger van de game die erg gemixt werd ontvangen.

Een andere verrassing was de onthulling van de game van BioShock-maker Ken Levine en zijn nieuwe studio Ghost Story. Judas is een sci-fi RPG waarin je kunt zien dat het toch geïnspireerd is op BioShock.

Een minder grote verrassing was de bekendmaking van de releasedatum van Star Wars Jedi: Survivor. Echter was de trailer die erbij kwam wel erg indrukwekkend.

Street Fighter 6 verschijnt op 2 juni

Capcom’s nieuwste fighter werd tijdens de show voorzien van een releasedatum en dat is op 2 juni. Daarnaast werden ook al enkele personages (Dee Jay, Manon, Marisa en JP) bevestigd.

Hades 2 onthuld

In 2018 verraste Supergiant Games vriend en vijand met de RPG Hades en de ontwikkelaar laat weten druk bezig te zijn met een vervolg. De sequel zal overigens ook als Early Access game verschijnen voor de PC. Volgend jaar kunnen we meer informatie over Hades 2 verwachten.

Het Shadow Legion wacht je op in Destiny 2: Lightfall uitbreiding

De MMO van Bungie blijft het goed doen en dat is voor hen genoeg redenen om nog een uitbreiding uit te brengen. In Lightfall nemen spelers en hun Guardian het op tegen de Shadow Legion. Mocht dit nog niet uitdagend genoeg zijn: de Legendary modus keert ook weer terug!

Een familiereünie in Tekken 8

Ook de vechtgame van Bandai Namco kwam tijdens de Game Awards, zoals eerder al werd geteased, de revue passeren. Tekken 8 ziet er in ieder geval erg gelikt uit en ook weten we dat personages als Kazuya, Jin, Paul, King, Law, Lars, Jack-8 en Jun Kazama weer van de partij zijn!

Verken een mysterieuze wereld in Nightingale

Tijdens de afgelopen events van Geoff Keighley was Nightingale eigenlijk altijd wel van de partij, dus ook tijdens de Game Awards. In de game draait het voornamelijk om het verkennen van de wereld, maar ook te overleven.

Diablo 4 verschijnt in juni

Er werd al eerder een mogelijke releasedatum van Diablo 4 gelekt en nu heeft Blizzard dan maar ook bekendgemaakt wanneer de game zal verschijnen. De game verschijnt namelijk op 6 juni 2023 en ook kregen we een nieuwe cinematische trailer te zien. Zo eentje waarvan je weet dat Blizzard daar goed in is!

Final Fantasy XVI 16 voorzien van een releasedatum

Final Fantasy 16 werd al enige tijd geleden aangekondigd door Square Enix, maar vanaf vandaag weten we wanneer we de open wereld RPG van Square Enix kunnen verwachten. Final Fantasy 16 ligt namelijk vanaf 22 juni verkrijgbaar voor de PlayStation 5.

Monster Hunter concurrent Wild Hearts laat weer van zich zien

Koei Tecmo en EA gaan samen proberen om Monster Hunter van de troon te stoten. Het is immers een genre waar eigenlijk weinig concurrentie is. In de trailer zien we wat van de Kemono’s (gemuteerde beesten) die we in de game tegen het lijf zullen lopen.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 gameplay

In de sequel stappen spelers in de schoenen van luitenant Titus, die niet alleen goed met vuurwapens overweg kan, maar ook met een hamer zijn mannetje staat. Het belooft weer een actievolle game te worden!

FromSoftware werkt aan Armored Core VI Fires of Rubicon

De ontwikkelaar van de Souls-games en Game of the Year-winnaar Elden Ring werkt op dit moment aan Armored Core VI Fires of Rubicon. In de game mogen spelers gigantische mechs en zullen daar ook tegen vechten. De game belooft veel spektakel met verschillende gadgets.

Eerste in-game beelden Dune: Awakenings

Ontwikkelaar Funcom kondigde Dune: Awakanings in augustus aan, maar daarna was het even stil rondom de survival MMO. Tot er vannacht een nieuwe trailer werd laten zien, waarin goed te zien is dat de ontwikkelaar zich heeft laten inspireren op zowel het boek als de film van Dennis Villeneuve.

The Last of Us Part 1 komt in maart naar de PC

Net twee maanden nadat de HBO Serie van The Last of Us op het kleine scherm te zien is, zal de game waarop die serie is gebaseerd naar de PC komen. Het was al bekend dat het zou gaan gebeuren, maar nu weten we dus dat PC-gebruikers er vanaf 3 maart 2023 mee aan de slag kunnen.



The Lords of the Fallen gameplay getoond

De opvolger van Lords of the Fallen liet weer eens van zich horen. Nou ja, eigenlijk zien middels een trailer. We krijgen in ieder geval een blik op twee duistere werelden uit de game.

Banishers: Ghosts of New Eden is de nieuwe game van Life is Strange ontwikkelaar Dontnod Entertainment

De ontwikkelaar gooit het over een andere boeg met de actie-RPG Banishers: Ghosts of New Eden. De game draait om de personages Antea Duarte en Red Mac Raith. Nadat Antea in een geest verandert, wil Red er alles aan doen om haar te bevrijden. Zoals we van Dontnod gewend zijn, zal ook deze game weer in het teken staan van de keuzes die je kunt maken.

Ook Returnal komt begin volgend jaar naar de PC

De game was een van de eerste exclusives voor de PlayStation 5, maar komt dus begin volgend jaar naar de PC. Dit is overigens gelijk met de Ascension-update, waardoor spelers gelijk de co-op kunnen spelen.

Idris Elba heeft een grote rol in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

De acteur die we kennen uit de eerste drie Thor-films en Suicide Squad zal in de Cyberpunk 2077 uitbreiding Phantom Liberty ook weer een belangrijke rol vertolken. Het is opvallend dat de uitbreiding alleen naar current-gen consoles en PC zal komen.

Parel van een puzzelgame After Us aangekondigd

Tussen alle grote AAA-games is het toch knap dat een game als After Us ons nog is bijgebleven. In de game volgen spelers het avontuur van Gaia, die op aarde leeft waar geen mens meer te vinden is. Echter is er nog veel dreiging in de vorm van Devourers en aangezien Daia niet kan aanvallen, zullen spelers deze wezens moeten zien te ontlopen.

Hellboy Web of Wyrd aangekondigd

De ontwikkelaars achter West of Dead komen met een nieuw avontuur van de antiheld Hellboy. Hellboy Web of Wyrd is een third person roguelike actie/avonturengame. In de game moet Hellboy op zoek naar een agent die vermist wordt.