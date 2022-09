De populairste online spellen in 2022

Het is moeilijk te geloven dat we al bijna in de herfst van 2022 zitten, maar hier zijn we dan! Er is veel veranderd in de afgelopen twee jaar in de wereld van gamen, maar online games zijn alleen maar in populariteit gestegen.

Online gaming is een manier om je te vermaken en ontspannen. Ook kun je in contact blijven met vrienden en gelijkgestemden in sommige games. Maar wat zijn eigenlijk de populairste online spellen? Hier een blik op vier populaire genres van online spellen in 2022 die leuk zijn om te proberen.

Casinospellen: nieuwe casino’s, nieuwe spellen

Hoewel online gokken al een tijdje bestaat, is het de laatste jaren geëxplodeerd in populariteit. Een van de grootste redenen daarvoor is de komst van nieuwe online casino’s met online gokkasten, kaartspellen en vaak zelfs mooie bonussen. Bijna alle nieuwe online casino’s bieden wel een soort bonus aan, of het nu een welkomstbonus of een no-deposit bonus is. Deze bonussen geven spelers extra geld om mee te spelen. Het is echter belangrijk om op de bonusvoorwaarden te letten, zodat je niet per ongeluk je winsten ongeldig maakt.

RPG-spellen: waar kun je gratis spelen?

Role Playing Games (RPG’s) zijn een ander genre dat de laatste jaren sterk in populariteit is gestegen. Deze spellen nemen spelers mee naar fantastische werelden waar ze in de huid van hun favoriete personages kunnen kruipen. Hoewel voor veel RPG’s abonnementsgeld moet worden betaald, zijn er nog genoeg toffe opties die gratis online kunnen worden gespeeld. Een populaire gratis optie is Guild Wars 2, dat zich afspeelt in de wereld van Tyria en dynamische gevechten en adembenemende graphics bevat.

Puzzelspellen: voor de rustige gamers

Als je op zoek bent naar een iets minder intens spel dan een RPG of een casinospel, dan is een puzzelspel misschien iets voor jou. Deze spellen zijn een rustige en ontspannende manier om de tijd te doden en toch je hersens te trainen. Een favoriet is Monument Valley, een iOS-spel waarin je prinses Ida door doolhoven van optische illusies en onmogelijke voorwerpen helpt.

Sportgames: voor sportliefhebbers die van gamen houden

Ook sportgames zijn de laatste jaren ook in populariteit gestegen, vooral onder jongere generaties die zijn opgegroeid met het spelen van videogames. Deze spellen bieden een meeslepende ervaring die je het gevoel geeft dat je echt midden in de actie zit. Een populair sportspel is Madden NFL 21, dat in 2020 uitkwam en je laat spelen als je favoriete NFL-team. De game ontleent de naam aan de wereldberoemde coach en journalist John Madden. Een andere solide optie is NBA 2K21, dat in 2021 werd uitgebracht en spelers een vernieuwde en realistische basketbalgame-ervaring biedt.

Dit zijn slechts vier van de populairste genres online games in 2022. Wat je interesses ook zijn, er is zeker een online spel voor je te vinden op je mobiel of op de desktop of tablet! Ga er dus op uit en begin de wondere wereld van online gaming te verkennen!