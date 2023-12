De meest geanticipeerde games van 2024: Top 6!

2023 was een topjaar op vlak van gamereleases. Zo werden spectaculaire spellen zoals The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Marvel’s Spider-Man 2 en Bayonetta 3 op de markt gebracht. Ook 2024 wordt een onvergetelijk jaar voor de spelliefhebbers. Je zult de komende twaalf maanden namelijk weer kunnen rekenen op spannende games en bloedstollende avonturen. Wil je weten welke spellen over het 2024 gamelandschap zullen heersen? Ontdek dan hieronder de zes meest geanticipeerde games van volgend jaar.

Star Wars Outlaws

Star Wars is niet alleen enorm geliefd bij filmliefhebbers, maar ook bij gamers. Al sinds het ontstaan van de franchise, is Star Wars de inspiratie voor vele bordspellen, online casino games en natuurlijk ook consolespellen. In 2024 komt er nog een game genaamd Star Wars Outlaws. In dit spel, uitgebracht door Ubisoft Massive Entertainment, kruip je als gamer in de huid van Kay Vess. Deze outlaw heeft maar een doel voor ogen en dat is de grootste overval plegen die Outer Rim ooit gekend heeft. De verhaallijn van Star Wars Outlaws bevindt zich tussen die van The Empire Strikes Back en Return of the Jedi. De oogverblindende beelden, de third-person gameplay en de stealth-gameplayaspecten, zorgen ervoor dat Star Wars Outlaws bovenaan het 2024-verlanglijstje van gameliefhebbers staat.

Star Wars Outlaws is in 2024 verkrijgbaar op jouw Xbox Series X|S, PlayStation 5 en PC

Final Fantasy 7 Rebirth

Het volgende deel in de Final Fantasy VII-remake komt er bijna aan. Nu Cloud en zijn vrienden ontsnapt zijn uit Midgar trek je als speler in van Final Fantasy 7 Rebirth naar een totaal nieuwe wereld, Gaia. Daar moet je het opnemen tegen de kwaadaardige Sephiroth. De spelwereld van Gaia is veel ruimer dan die van Midgar, waardoor er ongetwijfeld veel opwindende gevechten op je te wachten staan. Daarbovenop ziet van Final Fantasy 7 Rebirth er nog eens fantastisch uit ook.

Final Fantasy 7 Rebirth is begin volgend jaar beschikbaar op PS5

Avowed

Avowed, het nieuwe game van Obsidian Entertainment, zal volgend jaar een ongelooflijke ervaring aanbieden aan gamers. Het gebruikelijk actiegehalte wordt naar een nog hoger level getild met fantasy-gevechten en verrassende spreuken. Tijdens het spel, dat zich afspeelt in het Pillars of Eternity-universum, kun je ook een beroep doen op tal van interessante wapens om missies te voltooien en om jouw vijanden uit te schakelen.

Avowed is vanaf 2024 verkrijgbaar op Windows PC en Xbox Series X en Series S.

The Wolf Among Us 2

De fans hebben er meer dan tien jaar lang op moeten wachten, maar volgend jaar is het eindelijk zover! Dan wordt het meeslepend spel The Wolf Among Us 2, het vervolg van The Wolf Among Us uit 2013, gelanceerd. Sprookjesfiguren worden weer losgelaten in New York, maar de stad is alles behalve sprookjesachtig. Het is er grauw, grijs en gevaarlijk en als speler moet je proberen te overleven in die donkere stad.

The Wolf Among Us 2 zal worden uitgebracht op PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 en Xbox One.

Microsoft Flight Simulator 2024

Net zoals in de 2020-versie van het spel, ligt ook in de Microsoft Flight Simulator 2024 de hele planeet binnen handbereik. Daarbovenop krijg je ook de kans om deel te nemen aan bepaalde missies, zoals het bestrijden van branden, reddingsacties en helikoptertransport, en dat allemaal vanuit de lucht.

Microsoft Flight Simulator 2024 zal beschikbaar zijn op Xbox Series X/S en PC

Palworld

Palworld is ongetwijfeld een van de meest absurde games van 2024, omwille van de verbluffende visuals en maffe verhaallijnen. Als speler moet je tijdens die game Pals verzamelen. Die Pals helpen je op de boerderij, bieden bescherming aan en als jouw personage honger heeft, dan kan hij of zij gewoon een Pal…vermoorden. Dit third-person game is een beetje (lees: heel) absurd, maar wel zeer kleurrijk en meeslepend!

Palworld zal uitkomen op Xbox Series X en S, Xbox One en PC