De FBI zit achter de hacker van GTA 6 aan

Afgelopen week was het een interessante week. Niet alleen voor gamers, maar ook voor Rockstar Games. Beelden van GTA 6 waren namelijk gelekt. Alhoewel dit nog beelden van de game in ontwikkeling zijn, hebben Rockstar en Take Two Interactive meteen actie ondernomen. Nu schijnt het dus dat de FBI dit onderzoekt.



Om te zeggen dat GTA 6 één van de meest gewenste games ooit is, is een onderschatting. Fans van de populaire reeks wachten al bijna meer dan tien jaar op deze titel. Rockstar Games was daar over het algemeen stil over; zij zeiden alleen dat ze ermee bezig zijn. Dat was duidelijk te zien in de lek die afgelopen week heeft plaatsgevonden. Rockstar heeft een statement uitgebracht over dit incident.

Het schijnt daar niet op te houden; omdat de FBI onderzoek doet naar de hacker groep die hier verantwoordelijk voor is. De groep die hiervan wordt vermoed heeft Uber ook gehackt. Niet alleen hun, maar ook Microsoft, Nvidia, Samsung en nog andere organisaties. Volgens Uber gaat het om een groep genaamd Lapsus$.

Uber heeft aangegeven dat zij de FBI en US Department of Justice zoveel mogelijk gaan helpen. Het onderzoek is op dit moment nog steeds aan de gang en er is geen indicatie van hoe lang dit kan duren.