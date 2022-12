Creative Director Halo Infinite multiplayer stopt bij 343 Industries

Tom French, die al ruim 11 jaar werkt aan de Halo franchise, heeft laten weten op zoek te gaan naar nieuwe avonturen en daarom de deur bij 343 Industries voor de laatste keer achter zich dicht te zullen trekken.

French was onder andere creative director van de multiplayer van Halo Infinite en is niet de enige die de studio de afgelopen tijd heeft verlaten. Zo stopte David Berger, lead developer van de ambitieuze Splitspace Engine technologie van Halo Infinite. En ook Bonnie Ross, de chef van 343 Industries, stopte op al was dat om persoonlijke omstandigheden.

After over 11 1/2 years on Halo, I step out of my Spartan armor for the last time today to head off to new adventures. It's been a massive honor to have been part of a game I loved so much as a player and admired so much as a developer. I couldn't be more proud of my time at 343. pic.twitter.com/2CBD7kOPIj

— Tom French (@pardontomfrench) December 2, 2022