CD Projekt Red wil gewoon onafhankelijk blijven

Het Poolse CD Projekt Red ziet er niks in om onderdeel te maken van een groter bedrijf en wil dan ook gewoon onafhankelijk blijven.

De laatste jaren waren voornamelijk Sony, Microsoft en de Embracer Group veel partijen aan het overnemen en CD Projekt Red zou zo’n bedrijf kunnen zijn die door een van de grote partijen wordt overgenomen. Echter zal de ontwikkelaar van Cyberpunk 2077 en the Witcher-games alles op alles zetten om dat te voorkomen.

Volgens Adam Kiciński, in een gesprek met het Poolse Parkiet, is CD Projekt Red gelukkig en gezond als onafhankelijke bedrijf. Het team ziet het niet zitten om te worden geïntegreerd in een groter bedrijf en heeft jaren gewerkt om te komen waar ze nu staan.

Het bedrijf opende onlangs twee nieuwe studio’s in Boston en Vancouver, genaamd CD Projekt Red North America. Deze gaan de Poolse studio ondersteunen met de opvolger van Cyberpunk 2077. Daarnaast werkt de Poolse tak ook nog aan de volgende Witcher-game.

Het al in Boston gelegen The Molasses Flood werkt ook voor CD Projekt aan een multiplayergame in de Witcher-universum. Tot slot is er ook nog een remake van de eerste Witcher-game in ontwikkeling bij het Poolse Fool’s Theory.