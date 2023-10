CD Projekt Red stopt met updates voor Gwent

CD Projekt Red heeft het druk met de vele games die in ontwikkeling zijn en moet daarom keuzes maken. Men heeft daarom besloten om Gwent: The Witcher Card game na deze komende update niet meer langer te voorzien van updates.

De game werd in 2018 geïntroduceerd, nadat de modus in The Witcher 3: Wild Hunt ongekend populair bleek te zijn. De game zal nog wel te spelen zijn, maar zal dus geen nieuwe maps meer krijgen. Wel is er een systeem waarop spelers aan kunnen geven hoe zij de balans van de game willen hebben. Lees daar meer over op de website van Gwent.

Gelukkig is er voor the Witcher-fans een hoop om naar uit te kijken, want naast The Witcher 4 is er ook een remake van het eerste deel in ontwikkeling bij de Poolse ontwikkelaar.