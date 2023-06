CD Projekt niet eens met kritiek op Cyberpunk 2077 bij lancering

Volgens community manager Michal Platkow-Gilewski werd het op een gegeven moment “hip” om kritiek te hebben op Cyberpunk 2077 na de lancering.

Cyberpunk 2077 kende een teleurstellende periode tijdens de release en voornamelijk de gamers die op de last-gen consoles de game probeerde, kende een hoop problemen. Volgens Michal Platkow-Gilewski werd dit nogal overtrokken, want de game scoorde immers goede reviews. In een interview met GamesIndustrie.biz laat hij weten dat het zelfs “cool werd” om negatieve dingen over de game te zeggen.

“Ik geloof dat Cyberpunk bij de lancering veel beter was dan het werd ontvangen, en zelfs de eerste recensies waren positief. Toen werd het cool om de game niet goed te vinden. We gingen heel snel van hero naar zero. Dat was het moeilijke moment. We wisten niet wat er gebeurde.”

Door de negatieve sfeer die er door de gamers werd gecreëerd, werd het volgens de community manager ook niet leuker op om voor bij de Poolse studio te werken. Hij hunkerde dan ook naar de tijd dat er de hype rondom de game nog niet zo hoog was.

CD Projekt Red probeert alles op alles te zetten om het vertrouwen van de fans weer te winnen. In september doet men de eerste poging met de Phantom Liberty DLC voor Cyberpunk 2077.