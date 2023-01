Bungie werkt voor Sony aan meerdere onaangekondigde projecten

Sony heeft vorig jaar flink geïnvesteerd in Bungie en zet de studio blijkbaar flink aan het werk. Waar ze aan werken, blijft de grote vraag.

In een bericht op Twitter laat creative lead Tom Farnsworth weten met Sony aan “meerdere onaangekondigde projecten” te werken. Volgens hem is de studio flink veranderd sinds de lancering van de eerste Destiny. Waar het eerst fysieke games ontwikkelde, maakt de studio nu live service games.

Vorig jaar liet Sony weten de voormalig ontwikkelaar van Halo over te nemen voor een slordige 3,6 miljard dollar. Deze overname werd in de zomer afgerond en Sony lijkt er geen gras over te laten groeien.

Het zou zo maar kunnen dat een van de projecten van Bungie een mobiele versie van Destiny is, maar ook een serie/ film vallen onder de mogelijkheden. Kortom het is voorlopig nog gissen naar wat de studio voor ons in petto heeft.

And with the support of Sony we are working on a number of unannounced projects too. Come join us!

— Tom Farnsworth (@tomfromtheweb) January 4, 2023