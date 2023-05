Assassin’s Creed Mirrage verschijnt mogelijk in oktober

Er zijn diverse media die claimen dat Assassin’s Creed Mirage mogelijk is uitgesteld. Echter werd tijdens de onthulling van de game nooit een specifieke releasedatum gegeven.

Het gerucht dat de game zou uitgesteld zijn, komt van een Redditor die claimt bij GameStop te werken. Die had namelijk gezien dat de game in augustus zal verschijnen. Daar is journalist Tom Henderson het niet mee eens en meldt dat de game intern zou zijn uitgesteld en in oktober zal verschijnen.

Het kan natuurlijk ook zijn dat beide het niet bij het juiste end hebben, maar wat Henderson claimt zou best mogelijk kunnen. Immers verschenen Assassin’s Creed Odyssey en Origins ook in oktober.

De kans is groot dat we volgende maand tijdens de Ubi Forward meer te horen krijgen over Assassin’s Creed Mirage.