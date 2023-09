Assassin’s Creed Mirage verschijnt een week eerder

Ubisoft heeft goed nieuws voor degene die uitkijken naar Assassin’s Creed Mirage. De game verschijnt namelijk een week eerder dan gepland.

De game verschijnt eerder omdat deze gewoonweg al klaar is en “goud is gegaan”. Dat wil zeggen dat de game op dit moment op disks wordt gedrukt en er hoogstens nog wat aan de bekende Day One patch wordt gewerkt.

Assassin's Creed Mirage has gone gold and is coming out a week early! 📀

On behalf of the entire team, we can't wait for you to explore 9th Century Baghdad with Basim.

Your journey now starts on October 5. Save the new date! #AssassinsCreed pic.twitter.com/eWAZttvjIX

— Assassin's Creed (@assassinscreed) August 14, 2023