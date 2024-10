Als het aan IO Interactive ligt is Project 007 het begin van een Bond-trilogie

IO Interactive heeft nog niet zo heel veel over hun Bond-game Project 007 verteld, maar de ontwikkelaar hoopt wel dat de game het startschot geeft voor een trilogie.

In een interview met IGN geeft IO Interactive-chef Hakan Abrak te kennen dat de game een origine verhaal is en dat we kennis gaan maken met een nieuwe James Bond. Volgens Abrak is deze Bond ook speciaal gemaakt voor gamers en zal het dus niet gebaseerd zijn op een van de films. Men hoopt dat de eerste game dan ook het begin is van een trilogie.

James Bond-games kennen wisselende reacties (met GoldenEye 007 als uitzondering) en wat dat betreft brengt het IP wel wat druk bij IO Interactive met zich mee. Al ziet de chef van het bedrijf het minder, aangezien hij terecht aangeeft dat de films nog steeds tot de grotere IP behoren en dat het alweer 15 jaar (!) geleden is dat de laatste Bond-game verscheen. Het feit dat het IP niet uitgemolken is qua games ziet men dan ook als een voordeel.

Ook erkent Abrak dat GoldenEye een klassieker is en hoopt dat het team met hun Bond-game iets kunnen leveren dat James Bond nog jaren gaat definiëren en het liefst bouwen ze daar een universum om heen. Project 007 werd overigens al in 2020 aangekondigd, maar volgens Abrak hoeven we niet heel lang meer te wachten op nieuwe details over de game. Hieronder kun je nog eens de eerste teaser van de game bekijken.