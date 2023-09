Alan Wake 2 is al zo’n vier jaar in ontwikkeling

Remedy was al jarenlang bezig om een Alan Wake 2 er doorheen te krijgen en dit jaar kunnen we er dan eindelijk mee aan de slag. De ontwikkelaar is inmiddels al bijna vier jaar mee bezig en 130 ontwikkelaars werken er aan.

Dit heeft Remedy’s communicatiedirecteur Thomas Ruha laten weten op X (voorheen Twitter). De game is dus al bijna vier jaar in ontwikkeling en hij is trots hoe dit team zo’n geweldige prestatie heeft weten neer te zetten. Mocht je geïnteresseerd zijn in Alan Wake 2 raad ik je zeker aan om onze preview van de game te checken!

I’ll also say that somehow we are getting this game done with about 130 people on average for about 4 years of dev time (dev time is a very elastic term tho) for the quality level we got, is incredible. We are very, very far from 1st parties or other big studios resources.

— Thomas Puha (@RiotRMD) August 26, 2023