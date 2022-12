505 Games teaset nieuwe game met website “Visit Rockay City”

505 Games kijkt erg uit naar the Game Awards, want daar zullen zij hun nieuwe game gaan onthullen. Om ons alvast een beetje lekker te maken, heeft de uitgever al een teasersite online geknald.

De uitgever begon in eerste instantie met de onderstaande tweet met daarin acteur Michael Madsen (bekend van Reservoir Dogs en Kill Bill).

To: @geoffkeighley

From: #505Games @EpicGames

Subject: Lost and Found Item

Hi Geoff,

Your number one fan has left something in reception.

Want to come and collect it?

Thank you! pic.twitter.com/BHeSMgwSm0

— 505 Games (@505_Games) December 1, 2022